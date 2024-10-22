Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye'deki yaşantısına İngilizler bile şaştı! 'Kaldığı odanın geceliği...'

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal sonrası takımı emanet ettiği Jose Mourinho tüm dünyada ses getirirken Portekizli hocanın şu ana kadar takımın başında gösterdiği performans eleştirilere neden olurken İngiliz basını Mourinho'nun Türkiye'de yaşadığı hayata dair çarpıcı detaylar paylaştı.

KALDIĞI OTELİN EN UCUZ ODASI...

İngiltere basınının önde gelen kuruluşlarından olan Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli yönetimin ev kiralama teklifini reddetti ve geceliği en ucuz odası yaklaşık 45 bin lira olan bir otelde kalıyor.

HER AKŞAM AYNI YEMEĞİ YİYOR

Haberde yer alan bilgiye göre sadece çırpılmış yumurta hazırlayabilen Mourinho, her akşam otel personelinden aynı yemeği sipariş ediyor. Bu yemekler ise; tavuk çorbası, pizza, dondurma ve maden suyu.

61 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam bazı akşamlar ise Beşiktaş'ın kalabalık bir sokağında bulunan favori dönercisine gidiyor.

Portekizli teknik adamın döner yemeye gittiği zaman dönercide bulunan personelden kendisinin fotoğrafını çekmemesini rica ettiği belirtildi.

NEDEN TÜRKİYE?

Neden Türkiye? Türk futbolunun tutkusuna karşı çok büyük bir arzu besliyor.

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de 8 maça çıkan Mourinho, bu maçlarda 5 galiblyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabildi. Sezon başında Lille'e elenerek Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Mourinho'nun ekibi, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.