SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı

A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya'da sarsıcı bir gelişme yaşandı. Türk futbolunun yakından tanıdığı 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu, taburcu olduktan sadece bir hafta sonra fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Kritik Türkiye maçı öncesi gelen bu haber, futbol camiasında endişe yarattı.

Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı
Emre Şen

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacağı Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi altına alındı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADI

Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı 1

Henüz bir hafta önce hastaneden taburcu edilen 80 yaşındaki teknik adamın, geçirdiği ağır soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sisteminin zayıfladığı belirtildi. Doktorların tavsiyesi üzerine yeniden hastaneye yatırılan Lucescu'nun, en az 3 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.

KAPSAMLI TESTLER YAPILACAK

Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı 2

Romanya basınında yer alan bilgilere göre; hastanede kaldığı süre boyunca Lucescu'ya tüm sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı testler uygulanacak. Tecrübeli hocanın sağlık durumunun, Mart ayındaki kritik maçlarda takımın başında olup olamayacağını etkileyip etkilemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

KRİTİK RANDEVU 26 MART'TA

Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı 3

Türkiye ile Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 26 Mart tarihinde İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan taraf, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle final niteliğinde bir maça çıkacak ve Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştıFenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
lucescu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.