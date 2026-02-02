Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılmak için 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacağı Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski hocası olan tecrübeli çalıştırıcı, sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi altına alındı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADI

Henüz bir hafta önce hastaneden taburcu edilen 80 yaşındaki teknik adamın, geçirdiği ağır soğuk algınlığı sonrası bağışıklık sisteminin zayıfladığı belirtildi. Doktorların tavsiyesi üzerine yeniden hastaneye yatırılan Lucescu'nun, en az 3 gün gözetim altında tutulacağı açıklandı.

KAPSAMLI TESTLER YAPILACAK

Romanya basınında yer alan bilgilere göre; hastanede kaldığı süre boyunca Lucescu'ya tüm sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla kapsamlı testler uygulanacak. Tecrübeli hocanın sağlık durumunun, Mart ayındaki kritik maçlarda takımın başında olup olamayacağını etkileyip etkilemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

KRİTİK RANDEVU 26 MART'TA

Türkiye ile Romanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 26 Mart tarihinde İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanan taraf, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle final niteliğinde bir maça çıkacak ve Dünya Kupası biletini almaya çalışacak.