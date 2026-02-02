SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Sarı-Lacivertlilerde beklenen ayrılık gerçekleşti. Kocaelispor deplasmanında son kez ilk 11'de sahaya çıkan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe defterini kapattı. Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla helalleşen yıldız ismin İstanbul'dan ayrılacağı gün belli oldu.

Fenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma, Youssef En-Nesyri için bir veda niteliği taşıyordu. Transfer görüşmeleri nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki forvet, son kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.

SOYUNMA ODASINDA DUYGUSAL VEDA

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan En-Nesyri, karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Faslı golcünün, arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak helallik istediği ve Fenerbahçe macerasına nokta koyduğu öğrenildi.

BUGÜN UÇUYOR

Fenerbahçe ile bağlarını koparan En-Nesyri'nin yolculuk planı da netleşti. Yıldız futbolcu, Salı günü (bugün) İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gidecek. En-Nesyri'nin, kendisini bekleyen Al-Ittihad yetkilileriyle buluşup resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performansı zaman zaman tartışma konusu olan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin gidişiyle birlikte Fenerbahçe'nin forvet hattındaki değişimin ve (muhtemel Kante takasının) önü de açılmış oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kocaelispor Kocaelispor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldıMilli maç öncesi korkutan haber! Mircea Lucescu apar topar hastaneye kaldırıldı
Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! "%51 ihtimalle şampiyon olacaklar"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.