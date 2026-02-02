Fenerbahçe'de En-Nesyri takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Fenerbahçe'nin Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşma, Youssef En-Nesyri için bir veda niteliği taşıyordu. Transfer görüşmeleri nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki forvet, son kez Sarı-Lacivertli formayı giydi.

SOYUNMA ODASINDA DUYGUSAL VEDA

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan En-Nesyri, karşılaşmanın ardından soyunma odasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Faslı golcünün, arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak helallik istediği ve Fenerbahçe macerasına nokta koyduğu öğrenildi.

BUGÜN UÇUYOR

Fenerbahçe ile bağlarını koparan En-Nesyri'nin yolculuk planı da netleşti. Yıldız futbolcu, Salı günü (bugün) İstanbul'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gidecek. En-Nesyri'nin, kendisini bekleyen Al-Ittihad yetkilileriyle buluşup resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak performansı zaman zaman tartışma konusu olan En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin gidişiyle birlikte Fenerbahçe'nin forvet hattındaki değişimin ve (muhtemel Kante takasının) önü de açılmış oldu.