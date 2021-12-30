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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle takımını eleştirdi!

30.12.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor maçı sonrasında konuştu. Göle, " Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık." dedi.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle takımını eleştirdi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR OYUN OLMADI"

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Oyunlarının Fenerbahçe kalitesinde olmadığını kaydeden Göle, "Afyonspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Çıkış yakalamışlardı, devam ettirdiler. İyi başlayamadığımız bir ilk yarı oldu. Önde planladığımız baskıyı, karşılamayı doğru şekilde yapamadık. Beraber oynamamış oyunculardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Defansif anlamda da sıkıntılı geçti. Pozisyon da verdik. Bizim de pozisyonumuz vardı, değerlendiremediğimiz. Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık. Maç uzatmaya gitti. Rakibin yorulmasıyla, birçok oyuncuya kramp girdi zaten. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

"İLERLEYEN ZAMANLARDA BUNLAR ÇÖZÜLECEK"

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Fenerbahçe'nin oyununu değiştirmeye çalıştıklarını söyleyen 42 yaşındaki teknik sorumlu, "Daha önceden bir geçiş oyunu oynuyorduk. Oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz son periyotta. Kolay olmuyor. Bazı şeyler oturuyor, bazı şeyler oturmuyor. İlerleyen zamanlarda bunlar çözülecek." ifadelerini kullandı. Camiaya birlik mesajı veren Zeki Murat Göle, "Şu an birlik olma zamanı Fenerbahçe için, hem oyuncular, hem bizim, hem camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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