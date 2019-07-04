Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını yaptı

Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu. Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı. 10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, 4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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