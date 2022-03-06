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Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

06.03.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde son 3 maçını kazanmış olan ve önemli bir çıkış yakalamış olan ev sahibi sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflemekte. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'u misafir edecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanmış olan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 şekilde kazanmıştı. Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girmiş durumda. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u konuk edeceği maç, zirve yarışını yakından ilgilendirmekte. 6 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak olan derbi mücadelesine yoğun ilgi göstermekte olan Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadı'nda oynanacak maçın tüm biletlerini tüketmiş durumda.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Heyecanlı mücadele, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.

3 Mart tarihinde Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerine, 4 Mart'ta ise Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine çıkmış olan biletler, Bugün genel satışa sunulmuştu.

Sarı-lacivertli takım taraftarları, saat 13.00'da genel satışa çıkan biletleri yaklaşık 15 dakika içerisinde satın alarak tüketti. Ülker Stadı'nda yaklaşık 52 bin taraftarın olması beklenmekte.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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