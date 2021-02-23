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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

23.02.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Filip Novak'ın takımla çalıştığı, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin ise tedavi ve çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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