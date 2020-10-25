Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor’u ağırlayacak. Hatayspor, Galatasaray ile berabere kalan; Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Puan listesinde 16. sırada bulunan Trabzonspor ise bu zorlu mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler Fenerbahçe-Trabzonspor maçını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbol keyfini yaşamak isteyenler Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim 2020 Pazar günü yani bu akşam oynanacak. İki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olacak maç öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.

Denizlispor, Gaziantep FK ile berabere kalan bordo-mavili ekip ligin ilk 5 haftasında yalnızca tek galibiyet alabildi. 5 puanla 16. sırada bulanan Trabzonspor kötü başlayan sezonu lehine çevirmek için derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.