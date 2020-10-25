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Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

FUTBOL HABERLERİ  | 25.10.2020 10:47 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. haftası derbi heyecanına sahne olmaya hazırlanıyor. Kadıköy’de gerçekleşecek mücadele için nefesler tutuldu. Derbiye sayılı saatler kala futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe-Trabzonspor muhtemel 11’ler

Süper Lig’te şampiyonluk yolundaki takımların mücadelesi tam gaz devam ediyor. 6. haftada Fenerbahçe sahası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde rakibi Trabzonspor’u ağırlayacak. Hatayspor, Galatasaray ile berabere kalan; Çaykur Rizespor, Karagümrük ve Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe namağlup ünvanını sürdürmek istiyor. Puan listesinde 16. sırada bulunan Trabzonspor ise bu zorlu mücadeleden üç puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler Fenerbahçe-Trabzonspor maçını araştırmaya başladı.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Futbol keyfini yaşamak isteyenler Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim 2020 Pazar günü yani bu akşam oynanacak. İki takımın kıyasıya mücadelesine sahne olacak maç öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.

Denizlispor, Gaziantep FK ile berabere kalan bordo-mavili ekip ligin ilk 5 haftasında yalnızca tek galibiyet alabildi. 5 puanla 16. sırada bulanan Trabzonspor kötü başlayan sezonu lehine çevirmek için derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

25 Ekim Pazar akşamı gerçekleşecek olan derbinin heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler maçın saatini merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak maçta taraftarlar takımlarını ekran başından destekleyecek. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı 25 Ekim Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak olan dev derbinin öncesinde taraftarlar hazırlıklarını tamamladı. Maçı evinde takip edecek olan taraftarlar Fenerbahçe-Trabzonspor maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını merak ediliyor. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı canlı olarak beIN Sports 1’de yayınlacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Büyük bir merakla beklenen Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fenerbahçe-Trabzonspor arasında yapılacak mücadelenin hakemi ise Cüneyt Çakır olarak belirlendi.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Erol Bulut teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe’nin muhtemel 11’inde; Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta sayılıyor.

Eddie Newton'un sahaya süreceği muhtemel 11’inde ise; Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe yer alıyor.

Dev randevuda iki takımın maç kadrosunda da eksikler bulunuyor. Ev sahibi Fenerbahçe’nin kadrosunda henüz hazır olmayan Diego Perotti’nin yanı sıra Nabil Dirar karşılaşmada görev almayacak. Bordo-mavili ekipte ise; takımın kilit isimlerinden Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen maçın kadrosunda yer almayacak.

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