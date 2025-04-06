SPOR

71
65
51
47
47
42
39
38
38
38
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2025 19:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında Banza ile Amrabat arasında yaşanan pozisyon sosyal medyada gündeme oturdu. Bordo-mavili taraftarlar, Amrabat'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı
Simon Banza

Simon Banza

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan pozisyon sosyal medyanın diline düştü. Simon Banza'nın Amrabat'ın müdahalesi sonrası yerde kalması karşılaşmanın önüne geçti.

MAÇIN HAKEMİ SARI KART VERDİ

Screenshot_3

Simon Banza'nın koluna gelen tekme sonrası yerde kalması sonrası sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Acı içinde yerde kalan Banza, yaklaşık 5 dakika saha kenarında kaldı. Maçın hakemi Amrabat'a sarı kart gösterdi.

TRABZONSPORLULAR KIRMIZI KART İSTİYOR

Screenshot_4

Trabzonspor taraftarı yaşanan bu pozisyon sonrası Amrabat'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 43'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 0
Trabzonspor Trabzonspor

Ünlü muhabir Osimhen'in yeni takımını açıkladı!Ünlü muhabir Osimhen'in yeni takımını açıkladı!
Premier Lig'de Liverpool'a büyük şok!Premier Lig'de Liverpool'a büyük şok!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Nazlı Kurbanzade son dakika fenerbahçe Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kişisel bilgilerini kaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Neler yapmışlar neler...

Kişisel bilgilerini kaptırdı başına gelmeyen kalmadı! Neler yapmışlar neler...

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Takımdan apar topar gönderilmişti! Transfere taş koydu: Sakın G.Saray'a gitme

Takımdan apar topar gönderilmişti! Transfere taş koydu: Sakın G.Saray'a gitme

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Jorge Jesus geri dönüyor! Suudi Arabistan ayrılıp, yeni takımına imzayı atıyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.