Fenerbahçe-Trabzonspor maçında olay pozisyon! Acılar içinde yerde kaldı, hakemin kararı tartışma yarattı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan pozisyon sosyal medyanın diline düştü. Simon Banza'nın Amrabat'ın müdahalesi sonrası yerde kalması karşılaşmanın önüne geçti.
Simon Banza'nın koluna gelen tekme sonrası yerde kalması sonrası sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Acı içinde yerde kalan Banza, yaklaşık 5 dakika saha kenarında kaldı. Maçın hakemi Amrabat'a sarı kart gösterdi.
Trabzonspor taraftarı yaşanan bu pozisyon sonrası Amrabat'ın kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
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