Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 11. haftadaki diğer maçların hakemleri:
• Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
• Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
• İstanbulspor-Pendikspor: Murat Erdoğan
• Samsunspor-Hatayspor: Halil Umut Meler
• Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
• Konyaspor-Karagümrük: Mert Güzenge
• Başakşehir-Ankaragücü: Çağdaş Altay
• Gaziantep FK-Rizespor: Ali Şansalan
• Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu