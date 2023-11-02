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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

02.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11'inci haftasındaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçınını Zorbay Küçük yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftadaki diğer maçların hakemleri:

• Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
• Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
• İstanbulspor-Pendikspor: Murat Erdoğan
• Samsunspor-Hatayspor: Halil Umut Meler
• Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
• Konyaspor-Karagümrük: Mert Güzenge
• Başakşehir-Ankaragücü: Çağdaş Altay
• Gaziantep FK-Rizespor: Ali Şansalan
• Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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