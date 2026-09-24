Göztepe, 4 maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’e istediği gibi bir başlangıç yapamadı. İzmir ekibi, geride kalan 6 haftada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 3 puan topladı ve 17. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu süreçte öne geçtiği maçlarda skoru koruyamaması ise dikkat çekti.

Ligin ilk haftasında Samsunspor’a konuk olan Göztepe, karşılaşmada önce 1-0, ardından 3-2 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada sahasında Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan İzmir ekibi, üçüncü haftada ise Galatasaray deplasmanında yine öne geçti. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, 1-0’lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Dördüncü haftada sahasında Gaziantep FK’ye 4-2 kaybeden Göztepe, beşinci haftada ise Alanyaspor deplasmanında 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-2 beraberlikle tamamladı. Son olarak altıncı haftada Çaykur Rizespor’u konuk eden Göztepe, yine 1-0’lık üstünlük yakalamasına rağmen skoru koruyamadı ve mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Böylece Göztepe, ilk 6 haftada öne geçtiği 4 maçta üstünlüğünü koruyamadı ve bu karşılaşmaların hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.