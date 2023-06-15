Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı başladı! Ryan Kent'in ardından İrfan Can Eğribayat transferi de açıklandı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş’den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

1.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

Fenerbahçe, sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe'ye 1 milyon 200 bin euro daha bonservis bedeli ödemiş oldu. Göztepe, 24 yaşındaki file bekçisinin satışından kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro koydu.

İLK HAMLE RYAN KENT

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesi gelmişti. Sarı-Lacivertliler, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıklamıştı.



