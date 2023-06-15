SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı başladı! Ryan Kent'in ardından İrfan Can Eğribayat transferi de açıklandı

Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı başladı! Ryan Kent'in ardından İrfan Can Eğribayat transferi de açıklandı

15.06.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe’den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş’den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

1.2 MİLYON EURO ÖDENDİ

F2DZZTqbD0-3QJHHscnBvg

Fenerbahçe, sezon başında 500 bin euroya kiraladığı İrfan Can için Göztepe'ye 1 milyon 200 bin euro daha bonservis bedeli ödemiş oldu. Göztepe, 24 yaşındaki file bekçisinin satışından kasasına toplam 1 milyon 700 bin euro koydu.

İLK HAMLE RYAN KENT

6486ff2b4e3fe11df4195ecd

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'den yeni sezon öncesi ilk transfer hamlesi gelmişti. Sarı-Lacivertliler, son olarak İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Ryan Kent'i transfer ettiğini açıklamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jorge Jesus'tan medyada çıkan haberlere yalanlama geldi!Jorge Jesus'tan medyada çıkan haberlere yalanlama geldi!
Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...Ve Sergen geri dönüyor! O teklifi kabul etti...
Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi! Yönetime 'Ayrılmak istiyorum' dedi!
Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Eğribayat fenerbahçe yaşında sezon da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

Önce yaktılar, sonra silahlarına sarıldılar! Ortalık kan gölüne döndü

TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti!

TBMM'deki seçim gündem oldu! İYİ Partililer, AK Partili adaya oy verdi, CHP'nin adayı canlı yayında sitem etti!

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!

Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!

Dünya Arda Güler'i konuşuyor!

Dünya Arda Güler'i konuşuyor!

Resmi açıklama sonrası veda etti!

Resmi açıklama sonrası veda etti!

PSG'yi reddetti ama 17.5 milyon euro karşılığında serbest kalabilir...

PSG'yi reddetti ama 17.5 milyon euro karşılığında serbest kalabilir...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

İşe uçakla gidip geliyor! “Ev kiralarından daha ucuz”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı olay oldu! “Yüzünü çeviriyor”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.