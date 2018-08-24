Diego Reyes, Fenerbahçe için yola çıktı

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medya paylaşımı ile gündemde.

Son olarak Portekiz ekibi Porto'da forma giyen ve şu anda boşta olan ve bonservisi elinde olan Meksikalı stoper Diego Reyes, sosyal medyada yola çıktığını duyurduğu bir mesaj paylaştı.

İspanyolca mesajla paylaştığı seyahat fotoğrafında "Yeni evime gidiyorum. Yeni macera için mutlu ve heyecanlıyım" notunu düşen 26 yaşındaki stoper, takipçilerinde merak uyandırdı.

Rumbo a mi nuevo hogar, feliz y emocionado por esta nueva aventura! ???????????? pic.twitter.com/8bhGONQNg2 — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) August 24, 2018

DIEGO REYES KİMDİR?

Son olarak Porto forması giyen Meksikalı oyuncu Stoper mevkisinde forma giyiyor. 25 yaşındaki sağ ayaklı stoper Espanyol ve Real Sociedad takımlarında da forma giydi. Meksika uyruklu Diego Reyes'in güncel bonsevis bedeli 5 milyon Euro...

