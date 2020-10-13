Fenerbahçe, transfer yasağı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile bugün ortaya çıkan transfer yasağı haberlerini yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

13.10.2020 tarihinde Gökhan Dinç isimli bir şahıs tarafından bir radyo yayınında Fenerbahçe'ye transfer yasağı gelme ihtimali bulunduğu yönünde çeşitli açıklamalar yapıldığı görülmüştür.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, göreve başladığı gün itibariyle Şirket'in içinde bulunduğu mali duruma dair gereken adımları titizlikle ve kararlılıkla atmakta, buna dair şeffaf bilgilendirmeleri ise kamuoyu ile düzenli olarak paylaşmaktadır. Futbol şubemize ilişkin olarak atılan adımlar ve kamuoyu ile paylaşılan yapılandırmalarımız da Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA nezdinde takip ve kontrol edilmektedir. Şirketimiz, 2020-21 Süper Lig sezonu transfer döneminin kapanmasının hemen ardından 6 Ekim 2020 tarihinde sezon hazırlıkları kapsamında attığı adımları en şeffaf haliyle KAP'a açıklamış, tüm spor kamuoyu ile de paylaşmıştır.

Tüm bunlar ortadayken; ilgili şahsın Şirketimizi ve Şirketimizin hissedarlarını zarara uğratabilecek, hiçbir dayanağı olmayan, büyük bir sorumsuzlukla ve artniyetle yaptığı yorumlar kabul edilemez.

Fenerbahçe hakkında tamamen hayal ürünü olarak yaptığı spekülatif yorumların gerek Şirketimizde gerekse Şirketimizin pay sahiplerinde yaratabileceği maddi kayıplar gözönüne alınarak Şirketimiz tarafından gerekli hukuki sürecin başlatılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

