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Fenerbahçe transferde devlerin arasına daldı! Guirassy yarışında beklenmedik gelişme

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, taraftarı ayağa kaldıracak iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin santrfor hattı için bir numaralı hedefi olan Gineli gol makinesi Serhou Guirassy transferinde ise tam anlamıyla nefes kesen, beklenmedik bir süreç yaşanıyor.

Fenerbahçe transferde devlerin arasına daldı! Guirassy yarışında beklenmedik gelişme
Burak Kavuncu
Serhou Guirassy

Serhou Guirassy

GIN Gine
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Fenerbahçe transfer piyasasını altüst etmeye hazırlanırken, golcü transferinde kelimenin tam anlamıyla bir devler savaşı başladı. 12 senelik şampiyonluk özlemini dindirmek adına gözünü karartan Aziz Yıldırım ve kurmayları, rotayı dünya yıldızlarına çevirmiş durumda. Ancak sarı-lacivertlilerin hedefindeki Guirassy için Avrupa'nın devleri de sıraya girdi.

TOTTENHAM, ASTON VİLLA VE MİLAN DEVREDE!

Fenerbahçe transferde devlerin arasına daldı! Guirassy yarışında beklenmedik gelişme 1

Dortmund formasıyla geçirdiği iki sezonda adeta alev alan ve çıktığı 96 resmi maçta 60 gol, 15 asistlik devasa bir istatistiğe imza atan Guirassy için Tottenham, Aston Villa ve Milan resmi olarak devreye girdi. Transfer piyasasını hareketlendiren bu hamlelerin ardından, özellikle İngiliz ekibi Tottenham’ın bu transferde çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

DE ZERBİ FAKTÖRÜ VE FENERBAHÇE’NİN "MADDİ" PLANI

Fenerbahçe transferde devlerin arasına daldı! Guirassy yarışında beklenmedik gelişme 2

Ada basınından sızan haberlere göre; Tottenham'ın yeni sezonda Avrupa kupalarında yer almayacak oluşu Fenerbahçe için büyük bir avantaja dönüşmüş durumda. Ancak İngiliz ekibinin menajeri Roberto De Zerbi’nin, transferi bitirmek adına 30 yaşındaki yıldız forvetle yüz yüze özel bir görüşme gerçekleştireceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Bu hamle karşısında geri adım atmaya niyeti olmayan Fenerbahçe yönetimi ise stratejisini belirledi. Sarı-lacivertliler, Guirassy'ye Avrupa devlerinin teklif edemeyeceği, maddi açıdan çok daha astronomik ve cazip bir kontrat sunarak Gineli yıldızı ikna etmeyi ve bu dev transfer yarışında öne geçmeyi hedefliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN BİR NUMARASI KONUMUNDA!

Fenerbahçe transferde devlerin arasına daldı! Guirassy yarışında beklenmedik gelişme 3

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan ve camiaya mutlak şampiyonluk sözü veren Aziz Yıldırım'ın transfer listesindeki bir numaralı hedefi Serhou Guirassy konumunda bulunuyor. 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek adına yerli ve yabancı rotasyonunda adeta bir devrim yapmayı planlayan efsane başkan, Dortmund'un 40 milyon Euro değer biçtiği 30 yaşındaki Gineli gol makinesini ne pahasına olursa olsun kadroya katmakta kararlı.

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