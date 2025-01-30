Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor! Şampiyonlar Ligi maçından sonra takıma veda etti... Hocası da açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Transferde oldukça önemli adımlar atan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken bir ismi daha kadrosuna katmaya oldukça yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağladı.

SIRP BASINININ İDDİASI: "8'E GİDİYORDU"

Sırp basınında yer alan haberde; Kızılyıldız'ın bir süre önce 5.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro bonus karşılığı Saint Etienne ile anlaştığı ancak Mimovic'in Dusan Tadic ve Filip Kostic'in varlığı, Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi.

TAKIMA VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti. Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖRÜ DE AÇIKLADI

Öte yandan Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic de transferi açıkladı. Young Boys maçı sonrası konuşan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi.

Milojevic, "Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı." sözlerini sarf etti.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.