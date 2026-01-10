Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray'ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken bir transferde daha mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler bu hamlelerle yetinmeyecekmiş gibi görünüyor. Yönetim şimdi de hücum hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya’ya çevirdi.

LOOKMAN BOMBASI

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Ademola Lookman’ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sport Mediaset’in haberine göre Fenerbahçe, yıldız futbolcuya yıllık 9 milyon Euro maaş teklif etti ve taraflar bu rakam üzerinden el sıkıştı. Sözleşmenin 4.5 yıllık olması planlanıyor.

ATALANTA İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Oyuncu cephesinde anlaşma sağlanırken, Atalanta ile yürütülen görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan kulübü daha önce zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ve 35 milyon Euro’luk bonservis bedelini reddetmişti. Fenerbahçe yönetimi bu kez masaya 40 milyon Euro’luk yeni bir paket koydu.

SATIŞ TARİHİ KRİTİK

Tarafların bonservis bedelinde uzlaşması durumunda, Fenerbahçe bu kez Atalanta’nın 28 Ocak sonrasına satış yapma isteğini aşmaya çalışacak. Yönetim, transferi bu tarihten önce sonuçlandırmak istiyor.

AFRİKA KUPASI BEKLEYİŞİ

Lookman’ın durumu Afrika Uluslar Kupası’ndaki Nijerya performansına da bağlı. Nijerya’nın çeyrek finalde Cezayir’e elenmesi halinde yıldız oyuncu İtalya’ya dönecek. Ancak takımının turnuvada yoluna devam etmesi durumunda Ademola Lookman, 18 Ocak’a kadar milli takım kampında kalmayı sürdürecek.