SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray'ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’nin ardından rotasını Ademola Lookman’a çevirdi. Nijeryalı yıldızla maaş konusunda anlaşma sağlanırken, Sarı-Lacivertliler Atalanta’yı 40 milyon Euro’luk teklif paketiyle ikna etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray'ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı
Berker İşleyen
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken bir transferde daha mutlu sona adım adım yaklaşıyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler bu hamlelerle yetinmeyecekmiş gibi görünüyor. Yönetim şimdi de hücum hattını güçlendirmek adına rotasını İtalya’ya çevirdi.

LOOKMAN BOMBASI

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı 1

Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Ademola Lookman’ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona gelindi. Sport Mediaset’in haberine göre Fenerbahçe, yıldız futbolcuya yıllık 9 milyon Euro maaş teklif etti ve taraflar bu rakam üzerinden el sıkıştı. Sözleşmenin 4.5 yıllık olması planlanıyor.

ATALANTA İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı 2

Oyuncu cephesinde anlaşma sağlanırken, Atalanta ile yürütülen görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. İtalyan kulübü daha önce zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ve 35 milyon Euro’luk bonservis bedelini reddetmişti. Fenerbahçe yönetimi bu kez masaya 40 milyon Euro’luk yeni bir paket koydu.

SATIŞ TARİHİ KRİTİK

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı 3

Tarafların bonservis bedelinde uzlaşması durumunda, Fenerbahçe bu kez Atalanta’nın 28 Ocak sonrasına satış yapma isteğini aşmaya çalışacak. Yönetim, transferi bu tarihten önce sonuçlandırmak istiyor.

AFRİKA KUPASI BEKLEYİŞİ

Fenerbahçe transferde durmuyor! Galatasaray ı kıskandıracak transfer: Anlaşma sağlandı 4

Lookman’ın durumu Afrika Uluslar Kupası’ndaki Nijerya performansına da bağlı. Nijerya’nın çeyrek finalde Cezayir’e elenmesi halinde yıldız oyuncu İtalya’ya dönecek. Ancak takımının turnuvada yoluna devam etmesi durumunda Ademola Lookman, 18 Ocak’a kadar milli takım kampında kalmayı sürdürecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın'dan yıldız isme telefon: Beşiktaş'a gel!Sergen Yalçın'dan yıldız isme telefon: Beşiktaş'a gel!
TFF açıkladı! İşte dev finalin 'VAR' hakemiTFF açıkladı! İşte dev finalin 'VAR' hakemi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.