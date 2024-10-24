Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip kapıdan döndürdüğü yıldız futbolcu, ülkesinde tutuklandı! Üstelik bir kişiyi de yaraladı...

İskoç ekibi Rangers'ta sergilediği performansla büyük kulüplerin ilgisini çeken Alfredo Morelos, ülkesi Kolombiya'da polisler tarafından tutuklandı.

FENERBAHÇE İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ

Bir dönem Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alfredo Morelos, imzaların atılması adına 2023 yazında sarı - lacivertliler tarafından İstanbul'a getirilmişti. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun transferi gerçekleşmeyerek iptal olmuştu.

ÜLKESİNDE TUTUKLANDI

Guardian'ın yayımladığı habere göre, Morelos, ülkesinde alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkan Kolombiyalı, bir kazaya neden oldu. Söz konusu bu kazada oyuncu Sebastián Guillermo Davila Valderrama yaralandığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.