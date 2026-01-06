SPOR

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğramıştı! 7 şüpheli tutuklandı

Üsküdar’da Fenerbahçe tribün grubu lideri İbrahim Gümüştekin’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe tribün liderlerinden olan İbrahim Gümüştekin, Kadıköy'de silahlı saldırıya uğramıştı.

Gümüştekin, yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

11 Ocak gecesi Üsküdar Kuzguncuk'ta bir otoparka uzun namlulu silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hedefin Fenerbahçe tribün liderderinden İbrahim Gümüştekin olduğu ortaya çıkarken, saldırıda otoparkta bulunan 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.Kaynak: İHA

