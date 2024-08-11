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Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.08.2024 00:55
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fenerbahçe taraftarı Kadıoğlu'na adeta veda etti. Taraftarlar, Adana Demirspor maçının galibiyetine sevinirken bir yandan da yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık haberlerine üzüldü. Sarı lacivertli taraftarların Kadıoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla stadyumda duygusal anlar yaşandı.

Fenerbahçe tribünleri Ferdi Kadıoğlu'na adeta veda etti! "Gitme sana muhtacım"

Trendyol Süper Lig'de sezona Adana Demirspor maçıyla başlayan Fenerbahçe, maçı tek gollü üstünlüğü ile tamamladı. Fenerbahçeli taraftarlar, ilk lig maçında takımını yalnız bırakmadı.

FERDİ'YE VEDA!

Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirirken Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık haberiyle sarsıldı.

Yıldız futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken taraftarda bu maçta Ferdi Kadıoğlu'na veda etti.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu bu gece Adana Demirspor maçında Fenerbahçe formasını giydi. Ferdi 88. dakikada sahadan çıktıktan sonra tribünler "gitme sana muhtacım" şarkısını söyledi. "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun başımda tacım, muhtacım..."

"FERDİ SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN"

Maç sonunda tribünlerden yıldız futbolcuya veda tezahüratları yapıldı. Ferdi Kadıoğlu tribünleri alkışladı, tüm takım arkadaşları tek tek Ferdi'ye sarıldı. 'Ferdi sen bizim her şeyimizsin' tezahüratları sonrası duygusal anlar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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