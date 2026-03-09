Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi:" İzlediğim en nadir 3 maçtan biri"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi sonrası beIN Sports'un Trio ekibi, hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Programda, sarı-lacivertli oyuncuların gördüğü ve görmediği kartlar üzerinden hakem Oğuzhan Çakır’ın maçı eksik kartlarla tamamladığı vurgulandı.

TRIO'DAN OĞUZHAN ÇAKIR'A SERT ELEŞTİRİ!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesi sonrası beIN Sports'un Trio ekibi, hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Programda, sarı-lacivertli oyuncuların gördüğü ve görmediği kartlar üzerinden hakem Oğuzhan Çakır’ın maçı eksik kartlarla tamamladığı vurgulandı.

15. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?



Bahattin Duran: Topsuz alanda net çekme. Bu pozisyon golle sonuçlandı ama golden sonra Samsunsporlu oyuncu Makoumbou sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Net sarı kart, tartışması yok.

Bülent Yıldırım: Çok net sarı kart. Top yok, top için mücadele yok, futbol adına eşit ve adil bir mücadele mi yok. Niye yapıyor? Gol şansı olacağını bildiği için taktik faul yaptı.

"OOSTERWOLDE'YE SARI GEREKİR"

dakikada Oosterwolde'nin Marius'a faulünde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Burada sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: Fazla söze gerek yok, sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

38. dakikada Tomasson'un Musaba'ya faul kararında kart gerekir mi?



Bahattin Duran: Tomasson ayakla vurdu yetmedi, sonra belden sarıldı. Sportmenlik dışı bir faul. Belinden tutup göndermedi. Tomasson burada sarı kart görmeliydi.

Deniz Çoban: Buna da sarı kart göstereceksiniz artık. Futbol böyle oynanmaz. Bu sarı kartsız geçer mi! Ne için göstermedin!

Bülent Yıldırım: Hakem beden diliyle 'yok yok' da diyor. Burada sarı kart gerekirdi.

"NE ZAMAN KART GÖRECEK"

47. dakikada Tomasson'un Musaba'ya faulünde sadece faul kararı yeterli mi?



Deniz Çoban: Tomasson kart görmeden bitirdi. Ne zaman kart gösterecek. Maçın başından beri çaldınız. Nasıl çözemezsin.

Bahattin Duran: Sadece pozisyon olarak bakarsan faul ama...

Bülent Yıldırım: Aynı oyuncu, aynı oyuncuya sürekli faul yaptı.

45+2. dakikada Guendouzi faul bekledi, devam kararı doğru mu?



Bahattin Duran: Mendes dikkatsizce Guendouzi'nin ayağına basıyor. Kontrolsüz değil, akabinde umut vaad eden atak yok. Hakemin en büyük yanlışı, net bir faulü kaçırması.

Deniz Çoban: Hakemin burada devam ettirmesi en büyük tartışma konusu. Arkadaki oyuncu hareketine özen gösterecek, Mendes topuğa bastı. Ceza sahasına girmek üzere artık Guendouzi. Bu dikkatsizce yapılmış taktik faul. Hakemin ikinci sarı kartı göstermesi daha doğru olurdu.

48. dakikada Van Drongelen - Kerem tartışması



Deniz Çoban: Net engelleme. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

Bahattin Duran: İki defa kesti Drongelen, Kerem'in önünü. Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

Bülent Yıldırım: Samsunspor aleyhine serbest vuruş, sonrasında Kerem'in hareketine sarı kart.

MERT MÜLDÜR'ÜN MÜDAHALESİ...

57' Mert Müldür'ün müdahalesine kart gerekir mi?



Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

61' Van Drongelen'e verilen sarı kart gerekir miydi?



Deniz Çoban: Şüphe yok, sarı kart gerekirdi.

Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi

Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.

62' Van Drongelen'e gösterilen sarı kart doğru mu?



Bahattin Duran: Görmedi görmedi yapmaya devam etti. Karar doğru.

Deniz Çoban: 2 dakikada 2 tane kartlık hareket yaptı.

Bülent Yıldırım: Hareketin bile kendisi sarı kart.

PENALTI POZİSYONU!

71. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi, devam kararı doğru mu?



Bahattin Duran: Dizinden yüzüne geldi, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: İhlal yok.

Bülent Yıldırım: İhlal yok.

81. dakikada Guendouzi yerde kaldı.

Deniz Çoban: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Guendouzi'nin aldatmadan sarı kart görmesi gerekirdi.

83. dakikada Holse'nin topu dışarıdan içeri taşımasına kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Holse'ye sarı kart gerekir.

Deniz Çoban: Holse'ye kart gerekir ama hakemin olaydan haberi yok.

87. dakikada Fred topsuz alanda yerde kaldı, devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: İsmail ara pasını Fred'e attı, Yalçın topsuz alanda yaptığı çekmeyle Fred'i düşürdü. Burada sarı kart ve faul gerekir.

Deniz Çoban: Sarı kart ve faul gerekir.

Bülent Yıldırım: Sarı kart ve faul gerekir.

SIDIKI CHERIF'İN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

95' Sidiki Cherif'in golünde ihlal var mı? Gol sonrası yaşananlar için ne karar verilmeliydi?



Bahattin Duran: Cherif'in golünde ofsayt ihlali yok, gol temiz. Guendouzi tel örgülere tırmandı, sarı kart doğru. Geçen hafta da (Lucas Torreira) sarı kart olmalıydı. Okan Kocuk'un itirazı sonrası sarı kart görmesi çok doğru. Kulübede ihraç var, onu 4. hakem bilir.

Archie Brown şeklen ofsaytta. Topla oynamadığı için oyuna müdahale etmiyor. Eğer Archie Brown kaleciye doğru hareket edip kaleciyi etkilese ofsayt olur. Archie aksine direğin dışına doğru çıkıyor. Hiçbir şekilde kaleciyi etkilemiyor. Çok net gol.

"EDERSON VE DRONGELEN ATILMALIYDI"

90+9. dakikada yaşanan olaylar...

Deniz Çoban: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan atılmalıydı.

Bahattin Duran: Ederson ve Drongelen ikinci sarı karttan ihraç edilmeliydi.

Bülent Yıldırım: UEFA'da böyle bir karmaşaya sebep olsa hakem, UEFA bir daha görev vermez.

HAKEM İÇİN OLAY SÖZLER! "EN NADİR 3 MAÇTAN BİRİ..."

Deniz Çoban: 14 tane kart hatası var. 11 tane sarı kart hatası yaptı.

Bahattin Duran: Maçın yönetimi çok kötü. Çok başarısız. Oyun kontrolü yoktu.

Bülent Yıldırım: İzlediğim, gördüğüm maçlar içerisinde en nadir 3 maçtan biri. Susma ve yorum yapmama hakkımı kullanıyorum.