SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a 'ruhunla miyavla' yanıtı!

Eczacıbaşı Dynavit’in Galatasaray Daikin’i 3-2 mağlup ettiği maç sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir polemik yaşandı. Ebrar Karakurt’un paylaşımına sarı-kırmızılıların kaptanı İlkin Aydın, 8 Mart mesajıyla yanıt vererek kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a 'ruhunla miyavla' yanıtı!
Cevdet Berker İşleyen

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit’in ardından yapılan bir paylaşım, iki takım oyuncuları arasında gündem oldu.

"RUHUNLA MİYAVLA"

İlkin Aydın dan Ebrar Karakurt a ruhunla miyavla yanıtı! 1

Karşılaşma sonrasında Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Ebrar Karakurt, kulübün paylaşımına “Ruhunla miyavla” etiketiyle birlikte “Simitçi, kahveci, gazozcu” notunu ekledi. Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşımın ardından İlkin Aydın’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Galatasaray Daikin kaptanı, 8 Mart vesilesiyle yayımladığı mesajda kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz.”

Sosyal medyada paylaşılan bu mesaj, hem voleybol camiasında hem de taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılan dayanışma vurgusu, spor dünyasında dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"Trio’dan Hakem Oğuzhan Çakır’a yaylım ateşi: "Tam 14 kartı atladı"
Erman Toroğlu 'bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu! TFF'de kural değişikliğiErman Toroğlu 'bunu kimse bilmiyor' diyerek duyurdu! TFF'de kural değişikliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Ebrar Karakurt son dakika İlkin Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.