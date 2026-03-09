İlkin Aydın'dan Ebrar Karakurt'a 'ruhunla miyavla' yanıtı!

Vodafone Sultanlar Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ardından sosyal medyada dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Eczacıbaşı Dynavit’in ardından yapılan bir paylaşım, iki takım oyuncuları arasında gündem oldu.

"RUHUNLA MİYAVLA"

Karşılaşma sonrasında Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Ebrar Karakurt, kulübün paylaşımına “Ruhunla miyavla” etiketiyle birlikte “Simitçi, kahveci, gazozcu” notunu ekledi. Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşımın ardından İlkin Aydın’dan dikkat çeken bir yanıt geldi. Galatasaray Daikin kaptanı, 8 Mart vesilesiyle yayımladığı mesajda kadın dayanışmasına vurgu yaptı.

Aydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. Ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz.”

Sosyal medyada paylaşılan bu mesaj, hem voleybol camiasında hem de taraftarlar arasında geniş yankı buldu. Özellikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yapılan dayanışma vurgusu, spor dünyasında dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.