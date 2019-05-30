Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçında saha karıştı

Son çeyrekte Kalinic'in kenara geldiği sırada taraftarın alkış tutması sonrası yaptığı harekete, Türk Telekomlu oyuncular tepki gösterdi. Türk Telekom forması giyen Redding ve Yunus Emre Sonsırma'nın kenarda oturan Kalinic'in üzerine yürümesi üzerine, iki takım oyuncuları Fenerbahçe Beko kenar yönetiminin önünde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında sarı-lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.





