Fenerbahçe U17 Takımı'ndaki Yasir Boz'un harika golü, akıllara 2017/18 sezonunu getirdi! "Giuliano bunu yapsa şampiyonduk" yorumları dikkat çekti...

Galatasaray ile Fenerbahçe, U17 Elit A Ligi 8. hafta maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbi maçta kazanan taraf, 4-0'lık skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 12 dakikada Yasir Boz, 27. dakikada Fabian Emre Ernst Müller, 56. dakikada Robert Atsup ve 88. dakikada Rıdvan Arda Şahin kaydetti. Fenerbahçe U17 Takımı, bu skorun ardından puanını 12'ye yükseltti.

YASİR BOZ'UN GOLÜ ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren Yasir Boz'un golü ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

AŞIRTMA VURUŞLA AĞLARI SARSTI

Galatasaray savunmasının hatasının ardından topu kapan Boz, rakibini çalımladıktan sonra kaleciyi önde gördü ve yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

AKILLARA 2017/18 SEZONU GELDİ

Yasir Boz'un attığı gol; futbolseverler tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, akıllara 2017/18 sezonunda Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi akıllara geldi.

"GIULIANO YAPSA ŞAMPİYONDUK"



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır

Fenerbahçeli taraftarlar, o dönem oynanan maçın ikinci yarısında gelişen pozisyonda Muslera ile karşı karşıya kalan Giuliano'nun pozisyonunu paylaşarak, "Giuliano bu vuruşu yapsa şampiyon olmuştuk" yorumlarını yaptı.





