Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gider mi? Avrupa Ligi’nde kaç eleme oynayacak?

2020-2021 Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş olurken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe Futbol Kulübü, sezonu üçüncü sırada tamamladı. Kupanın sahibinin belli olmasından sonra ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek olan takımlar da belli oldu.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile 2. sırada bitiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşti. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Trabzonspor ve beşinci Sivasspor'un durumu ise, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kesinlik kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu.

AVRUPA LİGİ’NE Mİ GİDECEK, KONFERANS LİGİ’NE Mİ?

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Fenerbahçe, bu sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA'nın 3 numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde oynamak yerine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.