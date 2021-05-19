Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne gider mi? Avrupa Ligi’nde kaç eleme oynayacak?

2020-2021 Süper Lig sezonunun şampiyonu Beşiktaş olurken, Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe Futbol Kulübü, sezonu üçüncü sırada tamamladı. Kupanın sahibinin belli olmasından sonra ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek olan takımlar da belli oldu.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş ile 2. sırada bitiren Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşti. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Trabzonspor ve beşinci Sivasspor'un durumu ise, Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından kesinlik kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu.
Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Fenerbahçe, bu sezon ilk kez düzenlenecek olan UEFA'nın 3 numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde oynamak yerine UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY’IN KADERİ MANU’YA BAĞLI
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray’ın önünde iki seçenek bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde finali Manchester United kazanırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne 3.Ön Eleme Turu’ndan (3-4 Ağustos) katılacak. Villarreal kupayı alırsa sarı-kırmızılılar, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) başlayacak.
SİVASSAPOR’DA AVRUPA YOLUNDA
Ligi beşinci bitiren Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı almasının ardından Sivasspor gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak.
Sivasspor, 2. Eleme Turu’ndan UEFA Konferans Ligi’ne dahil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihinde çıkacak. Sivasspor’un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.
TRABZONSPOR 2 ELEME OYNAYACAK
Sivasspor ile birlikte lig dördüncüsü Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek. Bordo-mavililer, 3. Eleme Turu’ndan gireceği UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlarını 5 ve 12 Ağustos tarihinde oynayacak. Trabzonspor’un gruplarda yer alabilmesi için 2 eleme geçmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ DİREKT GİDEBİLMEK İÇİN CHELSEA’Yİ BEKLİYOR
Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilmek için Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin durumunu bekleyecek. Devler Ligi’nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş’ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4’te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4’e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayacak.
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