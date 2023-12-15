Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirdi, kasasını doldurdu!

UEFA Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 4-0 ile geçen Fenerbahçe H Grubu'nu lider tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Sarı-Lacivertliler bu başarısıyla önemli de bir gelirin sahibi oldu.

YAKLAŞIK 250 MİLYON TL...

Temsilcimiz 3 ön eleme ve grup maçları sonunda toplam 7.6 milyon euro'yu kasasına koydu.

Fenerbahçe, geçtiği ön eleme turlarından 100'er bin euro, grup aşamasından 2.94 milyon euro, katsayı puanından 979 bin euro, aldığı galibiyetlerden 2.1 milyon euro, gruptaki sıralamasından 650 bin euro ve son 16 turuna kaldığı için 600 bin euro gelir elde etti.





