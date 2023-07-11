Fenerbahçe, Umut Nayir transferini açıkladı! Bonservis bedeli yok, sözleşme süresi 2+1 yıllık...

Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin şimdiki hamlesi Umut Nayir oldu. Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

33 MAÇTA 18 GOL ATTI

Umut Nayir, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırıp 3 de asist katkısı yapmıştı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

İmzayı attıktan sonra konuşan Umut Nayir, "Mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Koca bir aile... Büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin de üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL FORVET HATTI

-Edin Dzeko

-Batshuayi

-Serdar Dursun

-Joao Pedro

-Joshua King

-Samatta

-Umut Nayir



