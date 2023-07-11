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Fenerbahçe, Umut Nayir transferini açıkladı! Bonservis bedeli yok, sözleşme süresi 2+1 yıllık...

11.07.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasına rağmen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Umut Nayir ile anlaşan sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi ve kadrosuna kattı. Umut Nayir'in transferi resmi olarak açıklandı

Umut Nayir

Umut Nayir

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Hangi Kredi Ümraniyespor
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Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin şimdiki hamlesi Umut Nayir oldu. Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Fenerbahçe, Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

33 MAÇTA 18 GOL ATTI

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Umut Nayir, geçen sezon Ümraniyespor formasıyla tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırıp 3 de asist katkısı yapmıştı.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

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İmzayı attıktan sonra konuşan Umut Nayir, "Mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda heyecanlıyım. Koca bir aile... Büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin de üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

BONSERVİS BEDELİ YOK

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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı.

FENERBAHÇE'NİN GÜNCEL FORVET HATTI

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-Edin Dzeko

-Batshuayi

-Serdar Dursun

-Joao Pedro

-Joshua King

-Samatta

-Umut Nayir


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