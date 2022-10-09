Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-4 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, verdikleri mücadelenin sonunu getiremediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.

Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

