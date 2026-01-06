SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava reddedildi: “İddialar hukuki dayanak taşımıyor”

Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava mahkemeden döndü. Mahkeme, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığına hükmetti. Konuyla ilgili Fenerbahçe’den açıklama geldi.

Fenerbahçe ve Ali Koç hakkında açılan dava reddedildi: “İddialar hukuki dayanak taşımıyor”
Taner Şahin

Fenerbahçe Spor Kulübü ve eski başkan Ali Koç aleyhine açılan dava, İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “iddiaların hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı” gerekçesiyle reddedildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz ve önceki Başkanımız Sayın Ali Y. Koç aleyhine açılan ve İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan dava, 06.01.2026 tarihli duruşmada mahkeme tarafından reddedilmiştir.

Mahkeme; dosya kapsamında sunulan delilleri ve taraf beyanlarını değerlendirerek, davacı tarafın iddialarının hukuki dayanak ve ispat niteliği taşımadığı sonucuna varmış ve davanın reddine karar vermiştir. Karar, usul ve yasaya uygun şekilde açıklanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; kulübümüzün kurumsal kimliğine, sporun birleştirici ruhuna ve ifade özgürlüğü sınırları içinde yapılan açıklamalara yönelik haksız ve mesnetsiz iddialar karşısında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuki süreçleri kararlılıkla ve şeffaflıkla takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kulübümüzün ve yöneticilerimizin itibarını zedelemeye yönelik her türlü girişime karşı, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgularız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan Adana'da polislerle güldüren diyalog!Sadettin Saran'dan Adana'da polislerle güldüren diyalog!
G.Saray'ın galibiyeti sonrası Trabzonspor'a sert sözler!G.Saray'ın galibiyeti sonrası Trabzonspor'a sert sözler!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.