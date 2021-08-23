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Fenerbahçe ve Antalyaspor'dan sosyal medyada atışma!

23.08.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Antalyaspor, Süper Lig'de oynanan maçın ardından twitter hesaplarından dikkat çeken paylaşımlar yaptılar.

Fenerbahçe ve Antalyaspor'dan sosyal medyada atışma!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmada yer alan tartışmalı pozisyonlardan sonra önce Antalyaspor, sonra da Fenerbahçe'den paylaşımlar geldi.

Antalyaspor, maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyona ithafen, "Penaltı pozisyonu öncesi gerçek mücadeleden kareler" tweet'iyle maçtan fotoğraflar paylaştı.

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Fenerbahçe ise bu paylaşıma cevap olarak, 26. dakikada Gustavo'nun golü öncesi faul düdüğünün çalmasına yönelik, "Gerçekte" 3-0 bitmiş olması gereken mücadeleden kareler." şeklinde bir tweet attı.

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İki takımın da paylaşımları, kısa sürede futbolseverlerin gündemine girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Penaltidan önce ofsayt var istedikleri gibi aglayabilirler
olan olmuş çokta şey yapmamak lazım
Forma rengi sarı kırmızı ve kaleci muslera olsaydı şimdi kırmızı ve penaltı olur du.. Allahın adaleti şaşmaz gelir bulur

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