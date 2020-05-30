YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.05.2020 23:42 | Son Güncelleme

3’üncü Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 24Erzincanspor’da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu öğrenildi.Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24Erzincanspor’un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu’nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

3’üncü Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren 24Erzincanspor’da bu sezon attığı 17 gol ve yaptığı 12 asistle tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın talip olduğu öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’a karşı sergilediği performansla dikkat çeken 24Erzincanspor’un sol kanat oyuncusu Muhammet Kerem Aktürkoğlu’na Fenerbahçe, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, birinci lig takımlarından Altınordu’nun yanı sıra Erzurumspor ve Karagümrük, 2. ligden ise Manisa FK’nın talip olduğu öğrenildi.
24Erzincanspor’la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Muhammet Kerem Aktürkoğlu’nu alacak kulüp, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 24Erzincansporlu Aktürkoğlu’nun peşinde

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
02:59
Sabah
04:49
Öğle
12:25
İkindi
16:21
Akşam
19:50
Yatsı
21:32

Erzincan Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Elıf Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali Arslantaş’tan kandil ve 19 Mayıs mesajı

Vali Arslantaş’tan kandil ve 19 Mayıs mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da ölçüldü

Doğu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da ölçüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.