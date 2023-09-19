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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçlarının hakemleri açıklandı!

19.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden ekiplerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gruplarında oynayacağı ilk maçların hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak.

Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

BEŞİKTAŞ'A BELARUSLU HAKEM

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında Beşiktaş ile Belçika temsilcisi Club Brugge arasında 21 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko'nun yardımcı hakem olarak görev alacağı maçta Dzmitry Dzmitryieu ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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