Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ağırdan alınca Onyekuru, Galatasaray'a geldi

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun geçen sezon başında Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Nijeryalı oyuncu, Anderlecth’te forma giydiği dönemde menajer Ediz Balkan’la Brüksel’de bir araya geliyor. Balkan, burada Onyekuru ile görüşüyor ve Türkiye’de oynamaya ikna ediyor.

NİJERYA’DAN GELDİ, İMZAYI ATTI

Ediz Balkan, önce Fenerbahçe'nin o dönemki sportif direktörü Damien Comolli’den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan’a 15 gün sonrasına gün veriyor. Balkan ardından Beşiktaş’ın kapısını çalıyor. Siyah-Beyazlılar da işi ağırdan alıyor.

En son Galatasaray’a gidiyor ve teknik direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından ezeli rakiplerine kaptırmak istemediği Onyekuru'yu Pazar günü Nijerya’dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim’in hamlesi ile birlikte Henry Onyekuru, Galatasaray’a geliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Onyekuru’nun Galatasaray forması altında gösterdiği performansı görünce pişman oluyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu konuda bilgisinin olup olmadığı ise bilinmiyor.

(Akşam)

