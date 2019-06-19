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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Juan Mata'dan kötü haber

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.06.2019 19:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı. Mata'nın ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılıyordu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Juan Mata'dan kötü haber

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.

Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Juan Mata Manchester United

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