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Fenerbahçe ve Galatasaray'a puan silme cezası

27.10.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın limit aşımı nedeniyle puan silme cezası alması ihtimaller arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a puan silme cezası

TFF 2020-21 sezonuyla ilgili takım harcama limitleri konusunda araştırmasına devam ediyor… Geçen sezon yüzde 15’lik limit belirlenmişti. Süper Lig’den bazı kulüplerin limit aşımı yaptığı hesaplandı. Bu takımlar arasında Galatasaray ile Fenerbahçe de yer alıyor.

TFF bu aşımla ilgili her iki takımdan da bilgi paylaşımı istedi. Bazı transferlerle ilgili daha açıklayıcı bilgi talep edildi. Özellikle Galatasaray’da Falcao’ya ödenen/ödenmeyen rakamlarla, Fenerbahçe’de Samatta’nın transfer süreci yeniden değerlendirilecek.

YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar

YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması

YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı

YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;

YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;

YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Kulüplerimizin hemen hepsi 2019-2020'yi yüzde 30 ile tamamladı” itirafında bulundu. Ancak kimseye ceza uygulanmadığı bilgisi var. Geçen sezonla ilgili bir aşım olursa kulüpler yeniden cezasız kalabilir.

Kaynak: Fotospor

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