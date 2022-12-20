SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Yeni sezon öncesi bomba değişiklik! Kartlar yeniden dağıtılacak...

Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Yeni sezon öncesi bomba değişiklik! Kartlar yeniden dağıtılacak...

20.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yabancı sınırının değişebileceğini açıklamasının ardından detaylar ortaya çıktı. Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda hemfikir olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin talepleri kabul edildi. Buna diğer kulüpler de katılınca önümüzdeki sezonun kurallarının değişmesi an meselesi haline geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Yeni sezon öncesi bomba değişiklik! Kartlar yeniden dağıtılacak...

Süper Lig'de koyulan yabancı sınırı gündemden düşmemeye devam ediyor. Bugün açıklanan konular arasında yer alan en önemli husus olan yabancı kontenjanı hakkında ucu açık cümleler kuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki sezon için kulüplerle masaya oturacaklarını söyledi.

"YABANCI SAYISI İÇİN YENİ BİR KARAR ALINACAK"

FkaLr3tWYAIjDsf

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Yeni sezon öncesinde yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek gerekli kararı alacağız." demişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fb-uraRXgAQ3OCH

Yeni yabancı kuralında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaşması diğer kulüpleri de bu konuda hemfikir olmaya zorladı. Önümüzdeki sezon için maç kadrosunda 11 yabancının serbest olması gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin 800 bin dolarlık hayal kırıklığı Vladimir Beschastnykh'in son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıFenerbahçe'nin 800 bin dolarlık hayal kırıklığı Vladimir Beschastnykh'in son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Bir devir resmen sona erdi! Benzema bıraktı...Bir devir resmen sona erdi! Benzema bıraktı...
Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray tff yabancı kuralı Süper Lig sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

Yerde sürükleyip çırılçıplak soydu! "Oğluma tecavüz etti"

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

''Bu pisliğin burada ne işi var'' iddialarına Icardi'den çok net yanıt

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Messi ile yaşadığı olay sonrası Nusret'in mesajlarını ifşaladı!

Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

Aboubakar adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

Arjantin Milli Takımı oyuncuları ölümden döndü

Arjantin Milli Takımı oyuncuları ölümden döndü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.