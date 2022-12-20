Fenerbahçe ve Galatasaray anlaştı! Yeni sezon öncesi bomba değişiklik! Kartlar yeniden dağıtılacak...

Süper Lig'de koyulan yabancı sınırı gündemden düşmemeye devam ediyor. Bugün açıklanan konular arasında yer alan en önemli husus olan yabancı kontenjanı hakkında ucu açık cümleler kuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki sezon için kulüplerle masaya oturacaklarını söyledi.

"YABANCI SAYISI İÇİN YENİ BİR KARAR ALINACAK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Yeni sezon öncesinde yabancı sayısı için yeni bir karar alınacak. Kulüpler Birliği ilk çalıştayını yaptı, değerlendirmelerini bize sunacaklar. Bütün paydaşlarımızla istişare ederek gerekli kararı alacağız." demişti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE ANLAŞTI

Yeni yabancı kuralında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin anlaşması diğer kulüpleri de bu konuda hemfikir olmaya zorladı. Önümüzdeki sezon için maç kadrosunda 11 yabancının serbest olması gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılacak.



