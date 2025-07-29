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Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı... Bir dönemin yıldızı şimdilerde takımsız kaldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Tolga Ciğerci kulüpsüz kaldı. Transfer dönemi boyunca hiçbir takımdan teklif alamayan Tolga Ciğerci kendine takım arıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı... Bir dönemin yıldızı şimdilerde takımsız kaldı
Emre Şen

Süper Lig'de ilk olarak Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci, ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sonrasında Anadolu kulüplerinde forma giyen Tolga Ciğerci'nin şimdilerde kulüpsüz kaldığı öğrenildi.

KULÜPSÜZ KALDI!

Fenerbahçe ve Galatasaray da oynamıştı... Bir dönemin yıldızı şimdilerde takımsız kaldı 1

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Süper Lig'de Başakşehir, Ankaragücü ve Sivasspor gibi ekiplerin de formasını giyen Tolga Ciğerci, futbol kariyerine devam edeceği bir kulüp bulamadı.

ACİL OLARAK TAKIM ARIYOR

Fenerbahçe ve Galatasaray da oynamıştı... Bir dönemin yıldızı şimdilerde takımsız kaldı 2

Sezonun başlamasına çok az bir süre kala kendine takım arayan Tolga Ciğerci istediği teklifi henüz bulamadı.

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Tolga Cigerci fenerbahçe galatasaray
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