Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı... Bir dönemin yıldızı şimdilerde takımsız kaldı

Süper Lig'de ilk olarak Galatasaray forması giyen Tolga Ciğerci, ardından Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sonrasında Anadolu kulüplerinde forma giyen Tolga Ciğerci'nin şimdilerde kulüpsüz kaldığı öğrenildi.

KULÜPSÜZ KALDI!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Süper Lig'de Başakşehir, Ankaragücü ve Sivasspor gibi ekiplerin de formasını giyen Tolga Ciğerci, futbol kariyerine devam edeceği bir kulüp bulamadı.

ACİL OLARAK TAKIM ARIYOR

Sezonun başlamasına çok az bir süre kala kendine takım arayan Tolga Ciğerci istediği teklifi henüz bulamadı.