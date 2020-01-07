Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

Her transfer döneminde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Lig takımlarından Almeria ile görüşüyor.
Fransa ve İspanya'daki bazı kaynaklara göre; Ben Arfa, Almeria ile anlaşma aşamasına geldi. Ancak oyuncu yine de sözleşme imzalamadan önce gelebilecek daha iyi teklifleri de değerlendirmeyi amaçlıyor.
Özellikle adı son dönemde Lyon ile ciddi bir biçimde anılan Ben Arfa, Almeria'ya transfer olması durumunda takımıyla La Liga'ya yükselme mücadelesi verecek.
Almeria 22 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde topladığı 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almeria'nın teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Guti Hernandez yapıyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Valentine Ozornwafor da Almeria için ter döküyor.
(NTV Spor)
''Galatasaray, futbolun derin devleti mi?''
Lider Inter, Napoli'yi de devirdi
De Rossi'den tarihi karar
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı
Mourinho, F.Bahçe'nin eski yıldızını istiyor
Beşiktaş'tan federasyona tepki
Ağaoğlu'dan flaş Talisca açıklaması
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum