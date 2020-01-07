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  4. Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya transfer oluyor. Almeira'nın teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve antrenörü Guti Hernandez yapıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

Her transfer döneminde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Lig takımlarından Almeria ile görüşüyor.

Fransa ve İspanya'daki bazı kaynaklara göre; Ben Arfa, Almeria ile anlaşma aşamasına geldi. Ancak oyuncu yine de sözleşme imzalamadan önce gelebilecek daha iyi teklifleri de değerlendirmeyi amaçlıyor.

ALMERIA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ GUTİ

Özellikle adı son dönemde Lyon ile ciddi bir biçimde anılan Ben Arfa, Almeria'ya transfer olması durumunda takımıyla La Liga'ya yükselme mücadelesi verecek.

Almeria 22 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde topladığı 39 puanla ikinci sırada yer alıyor. Almeria'nın teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Guti Hernandez yapıyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan Valentine Ozornwafor da Almeria için ter döküyor.

(NTV Spor)

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