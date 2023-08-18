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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızıydı! Garry Rodrigues Süper Lig'e Ankaragücü formasıyla dönüyor

18.08.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giymesinin ardından önce Suudi Arabistan'a daha sonra Yunanistan'a transfer olan Garry Rodrigues, Süper Lig'e Ankaragücü formasıyla dönüyor. İşte detaylar...

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Son olarak Yunan ekiplerinden Olimpiakos'ta top koşturan 32 yaşındaki oyuncunun yeni adresi başkent ekibi Ankaragücü oldu.

TÜRKİYE'DE 17 GOL 19 ASİST

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Rodrigues geçtiğimiz sezon Olimpiakos'ta 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Türkiye Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol 19 asist kaydetti.

Başkent ekibi resmi sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncunun Türkiye'ye geliş görüntülerini paylaştı.


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