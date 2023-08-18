Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızıydı! Garry Rodrigues Süper Lig'e Ankaragücü formasıyla dönüyor

Trendyol Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor.

GERİ DÖNDÜ

Son olarak Yunan ekiplerinden Olimpiakos'ta top koşturan 32 yaşındaki oyuncunun yeni adresi başkent ekibi Ankaragücü oldu.

TÜRKİYE'DE 17 GOL 19 ASİST

Rodrigues geçtiğimiz sezon Olimpiakos'ta 29 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerinde daha önce 87 defa Türkiye Süper Lig maçına çıkmış ve 17 gol 19 asist kaydetti.

Başkent ekibi resmi sosyal medya hesaplarından yıldız oyuncunun Türkiye'ye geliş görüntülerini paylaştı.

????Ankaragücü, Garry Rodrigues transferini açıkladı. https://t.co/I7jqIA7X33 — Mynet Spor (@mynetspor) August 18, 2023



