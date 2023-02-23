SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez'in peşinde!

Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez'in peşinde!

23.02.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe James Rodriguez'in peşinde... Oylmpiakos forması giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yunanistan'da mutsuz olan James Rodriguez ile Galatasaray ilgilenirken, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez'in peşinde!

Galatasaray ve Fenerbahçe James Rodriguez transferi için karşı karşıya... Bir süredir sarı-kırmızılıların peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi.

YUNANİSTAN'DA MUTSUZ DURUMDA

634f020583e63

Bu sezon Olympiakos formasıyla 15 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol atıp 5 de asist katkısı yaptı. Gösterdiği performansla Galatasaraylı yöneticilerin aklını çelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

"İSMİ DUYUNCA İNANAMADIM"

jam-14012023d520bb1b

Fenerbahçeli gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun dün paylaştığı haberde "Fenerbahçe dünyaca ünlü 8 numara ile ilgileniyor, duyunca inanamadım" dediği ismin James Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de bu transferde araya girdiği ve görüşmelere başladığı aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor!Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılıyor!
'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...'4-6 ay men ve evrakta sahtecilik!' Onur Bulut'tan açıklama...
Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
James Rodriguez fenerbahçe galatasaray olympiakos sezon galatasaray ve fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Inter'in kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko ile maç içinde kavga etti!

Inter'in kalecisi Onana, takım arkadaşı Dzeko ile maç içinde kavga etti!

Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında

Depremzedelere yardım maçında çirkin olay! Birçok taraftar gözaltında

Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyor

Beşiktaş'tan kaçarak gitmişti! Şimdi bin pişman... Takımda istenmiyor

Galatasaray'ın rekoruna Real Madrid ortak oldu!

Galatasaray'ın rekoruna Real Madrid ortak oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.