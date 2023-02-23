Fenerbahçe ve Galatasaray James Rodriguez'in peşinde!

Galatasaray ve Fenerbahçe James Rodriguez transferi için karşı karşıya... Bir süredir sarı-kırmızılıların peşinden koştuğu yıldız oyuncu için Fenerbahçe de devreye girdi.

YUNANİSTAN'DA MUTSUZ DURUMDA

Bu sezon Olympiakos formasıyla 15 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol atıp 5 de asist katkısı yaptı. Gösterdiği performansla Galatasaraylı yöneticilerin aklını çelen yıldız oyuncu için Fenerbahçe devreye girdi.

"İSMİ DUYUNCA İNANAMADIM"

Fenerbahçeli gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun dün paylaştığı haberde "Fenerbahçe dünyaca ünlü 8 numara ile ilgileniyor, duyunca inanamadım" dediği ismin James Rodriguez olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin de bu transferde araya girdiği ve görüşmelere başladığı aktarıldı.

