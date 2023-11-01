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Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya! Ezeli rakipler Premier Lig'in yıldızı Thomas Partey'i istiyor

01.11.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Lig'de mağlubiyetsiz devam ederken transferde Premier Lig'in yıldız ismi Partey için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya! Ezeli rakipler Premier Lig'in yıldızı Thomas Partey'i istiyor
Thomas Partey

Thomas Partey

GNA Gana
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Süper Lig'de ilk 10 hafta geride kalırken, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi domine etmeye devam ediyor. 30 puanla zirvenin sahibi Fenerbahçe'yi 28 puanla Galatasaray takip ederken ara transfer döneminin yaklaşmasıyla transfer söylentileri de artmış durumda.

Daha önce de olduğu gibi iki ezeli rakip bu kez Premir Lig'in yıldız ismi, Arsenal'in 6 numarası Thomas Partey ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

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İngiliz medyasındaki haberlere göre Partey, Arsenal'de aldığı süreden memnun değil. Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşünebilir. Son maçta kadroya alınmayan yıldız oyuncu için Ocak ayı transfer gündeminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni bir hamle yapması bekleniyor.

KADROYA GİREMEDİ

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30 yaşındaki Ganalı orta saha Arsenal'in son maçında kadroya alınmadı. 2 Ekim'de sakatlığı tamamen geçen Partey, takımının Premier Lig'de oynadığı son maçta kadroya giremedi. Bir önceki hafta oynanan Chelsea maçında ise kadrodaydı ancak süre almadı. Bu sezon sadece 5 maçta oynadı. Gol ve asist üretemedi.

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