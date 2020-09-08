Fenerbahçe Vedat Muriqi için Ç. Rizespor'a ne kadar ödeyecek?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Lazio, nihayet Vedat Muriqi hayalini gerçekleştirdi. Uzun süredir West Bromwich ile Lazio'nun talip olduğu oyuncu için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde ipi göğüsleyen İtalyan ekibi oldu.

Lazio, bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca bu transfer karşılığında 2,5 milyon euro bonus yükümlülüğünü de yerine getirecek. Kanarya'nın toplam kazancı 20 milyon euroyu bulacak. Ancak bu paranın tamamı Fenerbahçe'nin eline geçmeyecek.

YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANMADI

Geçen sezon Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya transfer edilen Vedat Muriqi'nin anlaşma gereği satışından Rize de yüzde 15 pay alacak. Bu transferin ardından 17,5 milyon euronun 2 milyon 625 bin eurosu, Rizespor'a verilecek. Bu satışla Rizespor oyuncudan neredeyse bir transfer ücreti kadar daha para kazanacak. Kız kardeşinin düğünü için Kosova'da bulunan Vedat Muriqi, yarın Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 5 yıllık imza atacak. Vedat'ın bu anlaşmadan ne kadar kazanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.