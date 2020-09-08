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Fenerbahçe Vedat Muriqi için Ç. Rizespor'a ne kadar ödeyecek?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Vedat Muriqi, Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık imza atacak. Kosovalı'nın Lazio'ya transferi resmen noktalandı. Bu satıştan Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanacak. Bonuslarla birlikte Sarı-Lacivertliler'in kasasına girecek miktar 20 milyon euroyu bulacak. Yüzde 15'lik pay ise Çaykur Rizespor'a verilecek.

Fenerbahçe Vedat Muriqi için Ç. Rizespor'a ne kadar ödeyecek?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Lazio, nihayet Vedat Muriqi hayalini gerçekleştirdi. Uzun süredir West Bromwich ile Lazio'nun talip olduğu oyuncu için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde ipi göğüsleyen İtalyan ekibi oldu.

Lazio, bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca bu transfer karşılığında 2,5 milyon euro bonus yükümlülüğünü de yerine getirecek. Kanarya'nın toplam kazancı 20 milyon euroyu bulacak. Ancak bu paranın tamamı Fenerbahçe'nin eline geçmeyecek.

YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANMADI

Geçen sezon Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya transfer edilen Vedat Muriqi'nin anlaşma gereği satışından Rize de yüzde 15 pay alacak. Bu transferin ardından 17,5 milyon euronun 2 milyon 625 bin eurosu, Rizespor'a verilecek. Bu satışla Rizespor oyuncudan neredeyse bir transfer ücreti kadar daha para kazanacak. Kız kardeşinin düğünü için Kosova'da bulunan Vedat Muriqi, yarın Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 5 yıllık imza atacak. Vedat'ın bu anlaşmadan ne kadar kazanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YOKLUKTAN ZİRVEYE ULAŞTI

Çocukluğu savaş dönemlerine rastlayan ve Kosova'da büyük yokluklar içinde büyüyen Vedat Muriqi, Giresunspor'a transfer olduktan sonra hayatı değişti. O dönem 1.Lig'de yer alan Giresun'da 17 gol atmayı başardı. Ardından Gençlerbirliği'ne transfer olan Vedat için Başkent ekibi Giresunspor'a 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Ardından 600 bin euroya Rizespor'a giden Vedat Muriqi'nin yıldızı Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden sonra parladı. Vedat geçen sezon Süper Lig'de 17 gol atıp, 7 de asist yaptı.

Vedat, Kosova Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösterdi. (Akşam)

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