Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmeye başlandığını KAP’a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
-36 Maç
-17 Gol
-7 Asist
Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar'dan ''İyi geceler'' notlu bir fotoğraf paylaşıldı.
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