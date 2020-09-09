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Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmeye başlandığını KAP’a bildirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2020 22:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmeye başlandığını KAP’a bildirdi

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muriqi'nin transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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MURİQİ'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

-36 Maç
-17 Gol
-7 Asist

VEDAT MURİQİ'NİN MENAJERİNDEN PAYLAŞIM

Vedat Muriqi'in menajeri Haluk Canatar'dan ''İyi geceler'' notlu bir fotoğraf paylaşıldı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
daha görüşüyorlarmı ?
HAYIRLI OLSUN... .. ONUN YOLU İNGİLTERE...
adam onu besleyecek kimse yokken 17 gol attı, bu sene kalsaydı fenerin yeni aldığı adamlar tam asist adamı, vedata 30 dan fazla gol attırırlardı ve Türk futbol tarihinin bi daha göremeyeceği bi paraya gidebilirdi.
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