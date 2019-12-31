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  4. Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'i reddetti

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'i reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.12.2019 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Premier Lig ekipleri Tottenham ve Burnley'den gelen teklifleri reddetti.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'i reddetti

Kosovalı golcünün yanına onu zorlayacak bir isim transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk hedefledikleri sezonda Vedat Muriqi'yi satmayacak.

Tottenham ve Burnley'in tekliflerini reddeden başkan Ali Koç'un özel olarak görüştüğü Vedat Muriqi de gündeminde transfer değil, Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Vedat Muriqi, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maça çıktı ve 10 gol atıp 3 asis yaptı.

(Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Tottenham Burnley

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