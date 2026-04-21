Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaştı! Bonservisi 10 milyon Euro

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak olan ve hücum hattını tartışılmaz bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı golcüyü İspanya'da buldu. Sarı-lacivertli yönetim, eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi yeniden Çubuklu formayla buluşturmak için düğmeye bastı ve transferde dev bir adım attı.

MURIQI İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Yaz transfer dönemi resmen başlamadan forvet takviyesini bitirmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, Sabah gazetesinin haberine göre hedefine büyük ölçüde ulaştı.

Yeniden Türkiye'ye dönmeye ve sarı-lacivertli formayı giymeye çok sıcak bakan Kosovalı golcüyle masaya oturan Fenerbahçe kurmayları, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyla her konuda anlaştı ve resmi olmayan bir ön protokol imzaladı. Oyuncu cephesiyle pürüzleri gideren yönetimin, bonservis pazarlıkları için rotasını İspanya'ya çevirdiği ifade edildi.

MALLORCA KAPIYI 10 MİLYON EURO'DAN AÇIYOR

Muriqi ile el sıkışan Fenerbahçe'yi şimdi İspanyol ekibi Mallorca ile yapılacak zorlu pazarlıklar bekliyor. LaLiga'da sergilediği performansla İspanyol devi Barcelona'nın da dikkatini çeken tecrübeli golcü için Mallorca'nın beklentisi netleşti. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Vedat Muriqi için İspanyol ekibinin pazarlık masasına 10 milyon Euro talebiyle oturacağı aktarıldı.

Bu sezon LaLiga'da çıktığı 30 maçta 21 gol ve 1 asistle oynayarak kalitesini bir kez daha kanıtlayan Muriqi için sarı-lacivertli yönetimin bu bonservis bedelini aşağı çekmek adına yoğun bir mesai harcaması bekleniyor.