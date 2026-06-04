Mauro Icardi için dünya devini duyurdular!

Galatasaray'da kazanılan şampiyonlukların baş mimarlarından olan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimle sözleşme uzatma görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken, Arjantinli süperstar için Çizme basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

JUVENTUS ALTERNATİF OLARAK PUSUDA BEKLİYOR

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre; kış transfer döneminde de deneyimli oyuncuyla ilgilenen Juventus, Icardi'yi transfer listesinde güçlü bir alternatif seçenek olarak tutmaya devam ediyor. Torino ekibinin, golcü futbolcunun Galatasaray ile yapacağı görüşmelerin sonucuna ve vereceği nihai karara göre hareket edeceği aktarıldı.

RESMİ TEKLİF YOK, İTALYA'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Siyah-beyazlı kulübün henüz Galatasaray'a veya oyuncu cephesine resmi bir teklif sunmadığı belirtildi. Haberin detaylarında, daha önce Inter formasıyla Serie A'ya damga vuran Icardi'nin, şartların oluşması halinde İtalya'ya geri dönmeye son derece sıcak baktığı ifade edildi.

BİRİNCİ FORVET OLMAYACAK

Bu flaş transfer ihtimalinin en dikkat çeken boyutu ise Icardi'nin olası rolü oldu. Juventus cephesinin, transferin gerçekleşmesi durumunda Arjantinli süperstarı takımın birinci forveti olarak düşünmediği ve rotasyonda alternatif bir güç olarak değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü.