Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin alternatifini buldu!

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe diğer yandan genç ve yetenekli yerli oyunculara da bir bir imza attırıyor. Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başlamak isteyen sarı-lacivertlilerde mesailer de bu doğrultuda dört bir koldan sürüyor.

Koronavirüs salgınının da etkisiyle uygun maliyetli oyuncuları transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine İngiltere'den bir yıldız geldi. Sarı-lacivertli takım son olarak Bristol City'de forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Famara Diedhiou için devreye girdi.

Senegal basınında yer alan habere göre 2021'e kadar olan sözleşmesi için yeni mukavele görüşmeleri yapan Diedhiou, umduğunu bulamadı.

Maaş konusunda kulübü Bristol City'yle ortak noktada buluşamayan Senegalli futbolcuyla kulüp arasındaki müzakereler tıkandı. Haberde teklifler aldığı kaydedilen futbolcunun kulüpten ayrılma kararı aldığı ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bristol City Menajeri Lee Johnson da konuya dair bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı: