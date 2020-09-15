Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya sattığını açıkladı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya 17,5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.
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