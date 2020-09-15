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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya sattığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i 17,5 milyon euro bedel ile Lazio'ya sattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bedelle Lazio'ya sattığını açıkladı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in Lazio'ya 17,5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ancak 2. sınıf bir takımda oynayabilir, 20 milyon da etmez. UEFA bu üçkağıtları yemez, büyük cezalar gelir.
adamın gövdesi fenerbahçe klubu sana her zman açık
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