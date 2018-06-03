SPOR

Fenerbahçe Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 19:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığı KAP'a bildirildi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şu şekilde: "Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük bu görevi 6 yıldır sürdürmekle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Md 4.3.6 g fıkrası çerçevesinde 'Bağımsız Üye' olma kriterini 2018 Haziran itibarıyla sağlamadığından aynı düzenlemenin 4.3.8 Maddesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır."

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Fenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlülerFenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlüler
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldiAlex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe vefa küçük

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Defne, Cem'in villasına taşınacak

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Ali Koç'tan flaş Aziz Yıldırım açıklaması

Ali Koç'tan flaş Aziz Yıldırım açıklaması

Fenerbahçe kongresinde Mehmet Ali Aydınlar'a büyük şok

Fenerbahçe kongresinde Mehmet Ali Aydınlar'a büyük şok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez konuştu!

Ali Koç, başkan seçildikten sonra ilk kez konuştu!

Fenerbahçe Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlüler

Fenerbahçe kongresinde oy kullanan ünlüler

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı

Aykut Kocaman Ülker Stadı'nda

Aykut Kocaman Ülker Stadı'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.