Fenerbahçe Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün görevinden ayrıldığı KAP'a bildirildi.

Sarı lacivertli kulübün yaptığı açıklamada, Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemesi gereği olarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün KAP'a yaptığı bildirimin tamamı şu şekilde: "Şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Ahmet Vefa Küçük bu görevi 6 yıldır sürdürmekle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Md 4.3.6 g fıkrası çerçevesinde 'Bağımsız Üye' olma kriterini 2018 Haziran itibarıyla sağlamadığından aynı düzenlemenin 4.3.8 Maddesi gereği olarak görevinden ayrılmıştır."

