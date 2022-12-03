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Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Villarreal maçı canlı yayın bilgileri!

03.12.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Villarreal maçı bugün (3 Aralık 2022 Cumartesi) Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı Lacivertliler 2022 Dünya Kupası arasında, hazırlık maçında İspanyol ekibini konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Sporseverler, Fenerbahçe Villarreal maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Villarreal maçı canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe Villarreal maçı için heyecan dorukta. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, 3-1 üstünlükle ayrıldığı Rayo Vallecano maçı sonrası yine bir İspanyol ekibiyle karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Villarreal maçı canlı yayın bilgileri...

FENERBAHÇE VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Villarreal maçı bugün (3 Aralık 2022 Cumartesi) saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Villarreal maçı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Villarreal maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE VİLLARREAL MAÇI CANLI TAKİP


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